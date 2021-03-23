 

Дмитрия Шепелева хотели сделать героем шоу «Холостяк»

23.03.2021, 8:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отказался от участия в шоу «Холостяк». Организаторы предлагали ему стать главным героем в восьмом сезоне, но у того имелась веская причина для отклонения предложения.
В новом сезоне шоу «Холостяк» девушки пытались завоевать сердце рэпера Тимати. Однако Анну Хилькевич и Регину Тодоренко возмутил этот проект. Они вместе с другими пользователями Сети подвергли его критике, поскольку в нем демонстрируется, как женщины принижают свое достоинство ради победы. Но с этим не согласился Дмитрий Шепелев.

Он полагает, что такие шоу дают возможность воплотить в жизнь свою мечту. Так, Дмитрий Шепелев знаком с участницей «Последнего героя», занявшей второе место. Благодаря этому ей удалось построить бизнес в своем городе. Телеведущему тоже предлагали стать героем шоу «Холостяк», но он отказался, поскольку в скором времени собирается жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой.

Источник: www.vokrug.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Перед прочтением сжечь

25.01 / Каждый третий зараженный SARS-Cov-2 (COVID-19) переносит инфекцию бессимптомно

16.07 / В Москве арестовали четырех акушеров по обвинению в торговле младенцами

21.07 / Заброшенный рудник на Урале заливает окрестности серной кислотой

24.12 / Жена Валерия Карпина: «Романа между мужем и моей мамой не было»

30.07 / Музыка, найди мне Бога

11.11 / 46-й, не скорый

24.08 / Диета для дракона

23.02 / Мнение: Магнетическая цепь

24.06 / Мнение: Уменьшить вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска