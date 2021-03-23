Дмитрия Шепелева хотели сделать героем шоу «Холостяк»

Российский телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отказался от участия в шоу «Холостяк». Организаторы предлагали ему стать главным героем в восьмом сезоне, но у того имелась веская причина для отклонения предложения.

В новом сезоне шоу «Холостяк» девушки пытались завоевать сердце рэпера Тимати. Однако Анну Хилькевич и Регину Тодоренко возмутил этот проект. Они вместе с другими пользователями Сети подвергли его критике, поскольку в нем демонстрируется, как женщины принижают свое достоинство ради победы. Но с этим не согласился Дмитрий Шепелев.

Он полагает, что такие шоу дают возможность воплотить в жизнь свою мечту. Так, Дмитрий Шепелев знаком с участницей «Последнего героя», занявшей второе место. Благодаря этому ей удалось построить бизнес в своем городе. Телеведущему тоже предлагали стать героем шоу «Холостяк», но он отказался, поскольку в скором времени собирается жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой.

Источник: www.vokrug.tv