Алексей Маклаков из «Солдатов» призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Звезда сериала «Солдаты» и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков по случаю прохождения вакцинации от коронавируса решил записать видеообращение к своим поклонникам. Он призвал их преодолеть страх и тоже поставить себе прививку от COVID-19.

Раньше Алексей Маклаков боялся заразиться коронавирусом, хотя его друзья и близкие избежали этой участи. Однако актер напомнил, что те, кому не повезло, в итоге скончались от осложнений COVID-19, поэтому он решил не рисковать своим здоровьем, а сходить в клинику и поставить прививку.

Теперь актер призывает своих поклонников тоже отринуть все страхи и пройти эту процедуру. На сегодняшний день вакцина спасла миллионы людей, отметил Алексей Маклаков. Кроме того, прививка позволит еще раз улыбнуться друг другу: с экрана телевизора или в театральном зале.

Другой российский актер и комик Юрий Стоянов ранее аналогичным образом призывал своих зрителей сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию он называл единственной возможностью преодолеть пандемию COVID-19.

Источник: ren.tv