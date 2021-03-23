Книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Организаторы международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction отменили презентацию книги пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Эту информацию «Новой газете» подтвердил PR-менеджеру проекта Виталий Когтев.

«Я могу сказать, что мероприятия в программе нет», — сказал он, добавив, что других комментариев не будет.

Книга Ярмыш об арестованной на 10 суток участнице митинга вышла в 2020 году в издательстве Corpus. Его главный редактор Варвара Горностаева в разговоре с «Новой» отметила, что пока что официальных писем об отмене презентации издательство не получало.

«Она [презентация — Ред.] стояла в программе, более того, ее поставили в большой амфитеатр. У нас там две было презентации — ее и Леонида Парфенова. Это было утверждено еще в октябре. Потом презентацию перенесли в маленький зал, а потом и вовсе исключили», — уточнила она.

По словам Горностаевой, решение об отмене презентации было принято без консультаций с экспертным советом. В свою очередь Ярмыш назвала решение организаторов ярмарки актом цензуры.

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