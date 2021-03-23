Лавров завил о попытке Запада подменить международное право при помощи санкций
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Односторонние нелегитимные санкции со стороны Запада неприемлемы, они являются частью правил, которыми Запад пытается подменить международное право, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.
«Вы абсолютно правы: Соединенные Штаты, Европа и Запад в целом, по сути дела, применяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, как они считают, должны лежать в основе миропорядка, не международное право, а правила. Санкции – это один из видов вот таких правил», – подчеркнул министр, передает ТАСС.
«Что касается санкций и реакции на эти нелегитимные односторонние рестрикции со стороны РФ и Китая, мы сегодня об этом уже говорили: у нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни. Мы зафиксировали свою позицию на сей счет неоднократно, в том числе в заявлении, которое мы подписали сегодня», – добавил он.
Лавров также выразил уверенность в том, что эта тема также четко и недвусмысленно прозвучит в документе, который, как ожидается, лидеры РФ и Китая одобрят по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
По словам Лаврова, помимо принципиальных подходов, которые излагаются в публичных документах, РФ и Китай тесно сотрудничают со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. «Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это тоже уже достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики», – отметил министр.
Днем ранее Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.
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