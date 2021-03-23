 

Лавров завил о попытке Запада подменить международное право при помощи санкций

23.03.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Односторонние нелегитимные санкции со стороны Запада неприемлемы, они являются частью правил, которыми Запад пытается подменить международное право, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

«Вы абсолютно правы: Соединенные Штаты, Европа и Запад в целом, по сути дела, применяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, как они считают, должны лежать в основе миропорядка, не международное право, а правила. Санкции – это один из видов вот таких правил», – подчеркнул министр, передает ТАСС.

«Что касается санкций и реакции на эти нелегитимные односторонние рестрикции со стороны РФ и Китая, мы сегодня об этом уже говорили: у нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни. Мы зафиксировали свою позицию на сей счет неоднократно, в том числе в заявлении, которое мы подписали сегодня», – добавил он.

Лавров также выразил уверенность в том, что эта тема также четко и недвусмысленно прозвучит в документе, который, как ожидается, лидеры РФ и Китая одобрят по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Лаврова, помимо принципиальных подходов, которые излагаются в публичных документах, РФ и Китай тесно сотрудничают со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. «Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это тоже уже достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики», – отметил министр.

Днем ранее Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Илларионов: Ющенко, Скрипали, Навальный. У этих отравлений один общий знаменатель – Путин

21.01 / Меркель потребовала “очень срочно” освободить Навального

09.02 / Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя

06.10 / Замгоссекретаря США побеседовал с главами МИД Азербайджана и Армении

01.07 / 1 июля в России – основной день голосования по поправкам в Конституцию, участки открыты до 20:00

07.11 / Глава Пентагона готовится к уходу — устал быть «Йеспером»

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

11.08 / Литва предложила ЕС провести чрезвычайный саммит по Белоруссии

16.11 / Отрыв Санду от Додона на выборах в Молдавии увеличился

08.11 / Иран надеется на смягчение позиции США при Байдене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска