Лавров завил о попытке Запада подменить международное право при помощи санкций

Односторонние нелегитимные санкции со стороны Запада неприемлемы, они являются частью правил, которыми Запад пытается подменить международное право, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

«Вы абсолютно правы: Соединенные Штаты, Европа и Запад в целом, по сути дела, применяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, как они считают, должны лежать в основе миропорядка, не международное право, а правила. Санкции – это один из видов вот таких правил», – подчеркнул министр, передает ТАСС.

«Что касается санкций и реакции на эти нелегитимные односторонние рестрикции со стороны РФ и Китая, мы сегодня об этом уже говорили: у нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни. Мы зафиксировали свою позицию на сей счет неоднократно, в том числе в заявлении, которое мы подписали сегодня», – добавил он.

Лавров также выразил уверенность в том, что эта тема также четко и недвусмысленно прозвучит в документе, который, как ожидается, лидеры РФ и Китая одобрят по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Лаврова, помимо принципиальных подходов, которые излагаются в публичных документах, РФ и Китай тесно сотрудничают со многими странами в ООН, противодействуя такого рода практике. «Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. Это тоже уже достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики», – отметил министр.

Днем ранее Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.