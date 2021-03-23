Странная история очень высокого и чрезвычайно толстого Миллза Дардена

При всех своих необъятных размерах Миллз Дарден прожил целых 56 лет и при этом не страдал от каких-либо серьезных болезней, что очень удивительно. По словам экспертов, если бы он не умер от случайного удушения собственным жиром, он бы стал еще крупнее.

В наш век с глобальной проблемой ожирения толстяками уже мало кого удивишь и даже чрезвычайно толстые люди чаще вызывают лишь жалость, чем изумление.

Однако в прошлые века человек с экстремальным ожирением был большой редкостью, и его проблему просто любовью к фастфуду уже не объяснишь. А если такой человек еще и куда выше самых высоких местных жителей, то это настоящая загадка в квадрате.

Миллз Дарден родился в 1799 году недалеко от Рич-Сквер, Северная Каролина (США) и был совершенно нормальным младенцем. В нем изначально не было ничего особенно примечательного.

Однако через несколько лет он начал очень быстро расти и все рос и рос. Вскоре он возвышался над своими родителями. И ладно бы он просто рост в высоту, однако Миллс еще и в ширину раздавался с такой же большой скоростью.

Его родители были обычными фермерами и сам он тоже в подростковом возрасте начал работать на ферме, всем своим видом вызывая изумленные взгляды соседей, которые приходили даже издалека, чтобы посмотреть на эту диковинку.

В юношеском возрасте Миллз достигал в высоту 7 футов 6 дюймов (228 см) и весил колоссальные 1020 фунтов (462 кг). Его обхват талии был 6 футов 4 дюйма (почти 2 метра).

Это невероятно много, но особенно для той эпохи, когда средний мужчина был ростом около 5 футов 6 дюймов (167 см), и по оценкам экспертов Миллс он был примерно на 30 процентов выше и примерно в шесть раз тяжелее среднего американского мужчины той эпохи.

Для сравнения: он был на 2 дюйма выше знаменитого французского рестлера Андре Гиганта (1946-1993) и вдвое тяжелее его, что делает его одним из самых крупных людей, когда-либо живших на свете.

Как сказал историк из Теннесси Джеймс Джонс: "По сегодняшним меркам Миллс Дарден был не самый тяжелый и не самый высокий, но он самый тяжелый высокий человек и самый высокий тяжелый человек за всю историю человечества".

Для пошива одного только его пальто, предположительно, потребовалось 13,5 ярдов ткани, и ему был нужен специально разработанный механизм на колесиках с амортизаторами подвески, чтобы передвигаться за пределами дома. Его дом также пришлось отремонтировать, чтобы добавить дополнительную ширину и высоту дверным проемам, а его мебель была специально сделана из прочнейшего дуба, хотя ему приходилось спать на полу, потому что никакая кровать не могла его поддержать.

Аппетит Дардена соответствовал его невероятным размерам: средний завтрак состоял из дюжины яиц, двух кварт кофе, галлона воды и 30 печенья с маслом.

При всем этом Миллз Дарден вовсе не был малоподвижным инвалидом, который почти все время проводил в доме, нет, он был достаточно активным и очень сильным физически. По имеющимся историям, Дарден мог подбрасывать 500-фунтовые комки сена как игрушки, перенести в руках 1200 фунтов кормовых мешков на 1,2 мили, мог одолеть быка и вести его куда угодно, несмотря на все его попытки сопротивляться.

Миллс Дарден мог в одиночку вытащить груженый фургон из грязной ямы, когда даже полдюжины человек не могли сдвинуть его с места. Эта невероятная сила облегчала ему работу на ферме, однако по мере того, как он рос, ему становилось все труднее передвигаться.

Когда Миллзу Дардену стало слишком тяжело ходить по полю, он бросил фермерское дело и решил открыть таверну в ближайшем городке Лексингтон. Это оказалось очень правильным решением, так как необычный вид хозяина таверны послужил для нее самой лучшей рекламой.

Он быстро прославился на весь штат и за его пределами и народ валом валил в Лексингтон, чтобы остановиться в таверне и поглазеть на гиганта, который словно сошел со страниц детских книжек о великанах-людоедах.

Как человек, Миллс был очень скромным и очень стеснялся своих необъятных размеров, из-за чего постоянно отказывался от измерений и взвешиваний, а также от фотографирования и рисованных портретов. Поэтому до наших дней дошло лишь мизерное количество его снимков, причем все не лучшего качества, а о том, какого он был роста и веса в разные годы жизни и вовсе ничего не известно.

Кажется невероятным, но у Миллса Дардена была счастливая семейная жизнь, он был дважды женат, причем его вторая жена была очень низкорослой, ее рост был всего 149 см и она была очень худой. Стоящие рядом они представляли собой очень странное зрелище.

От двух жен у Дардена было семь детей, причем все они имели вполне обычные рост и вес.

Миллс Дарден прожил 56 лет, практически ничем особо не болея, а умер во сне в 1857 году. По словам врачей, он скончался из-за удушья, потому что жировые складки на его шее сильно надавили на трахею. Его похоронили на кладбище Лексингтона и его могила сейчас является одной из самых популярных для посещения.

Вот так о похоронах Дардена говорилось в одной из газетных статей:

"Похороны г-на Миллса Дардена, скончавшегося в своей резиденции в графстве Хендерсон, прошли в четвертое воскресенье июня, в 5 милях к юго-западу от Лексингтона, штат Теннеси. По этому случаю масонское братство присутствовало в полных регалиях.

Покойный, вне всякого сомнения, был самым крупным человеком в мире. Его обхват составлял 7 футов 6 дюймов – на два дюйма больше, чем у Портера, знаменитого гиганта из Кентукки. Его вес был чуть больше 1000 фунтов! Чтобы сделать гроб, потребовалось более ста футов досок. Его гроб был восемь футов в длину, тридцать пять дюймов в глубину, тридцать два дюйма в ширину, восемнадцать в поперечнике и четырнадцать в ширину.

От мистера Брукса, продававшего погребальный материал, мы узнаем, что для намотки полотна использовалось 16 ярдов кембрика 4–4; 17 ярдов из 34 фланелей для облицовки гроба; при изготовлении гроба было использовано три фунта гвоздей; 44 ярда ленты использовались для обрезки и 4 ящика прихваток для крепления подкладки и покрытия."

По некоторым данным, для того, чтобы положить Дардена в гроб, потребовалось 17 человек, а чтобы вынести его из дома, пришлось снести целую стену дома.

Интересно, что современные эксперты считают, что его аномальный размер был вызван неисправностью гипофиза, из-за чего, вполне возможно, Дарден продолжал бы расти еще больше, если бы не скончался.

Жаль, что о его замечательной жизни не известно больше никаких подробностей, но Миллс Дарден, безусловно, оставил очень большой след в одной области почти забытой истории и является свидетельством чудес человеческого тела.