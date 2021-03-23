 

«Я согласна с его словами о России»: Собчак поддержала уехавшего из Канады Алексея Серебрякова

23.03.2021, 8:04, Разное
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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала вернувшегося из Канады актера Алексея Серебрякова. Ранее он критически высказывался о России, поэтому его возвращение было встречено неоднозначно публикой и знаменитостями.
Так, в Сети Алексея Серебрякова многие называют «предателем» и советуют уехать обратно в Канаду. Возвращение актера в Россию осудили Александр Балуев, Сергей Лукьяненко, Владимир Бортко и Никас Сафронов. Но Мария Шукшина и Станислав Садальский, наоборот, решили выразить ему слова поддержки. Теперь к ним присоединилась Ксения Собчак.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» заявила, что хотела бы взять интервью у Алексея Серебрякова. Кроме того, она согласна с тем, что он говорил в прошлом о России. Однако ей не удалось вспомнить, какие именно слова он тогда произнес.

В 2012 году Алексей Серебряков впервые заявил, что в Канаду он эмигрировал ради своих детей, желая им лучшей жизни. Он полагал, что в РФ для них невозможно создать такие условия. Но недавно актер пояснил журналистам, посетившим премьеру его фильма, что он продолжает жить в России.

Источник: riafan.ru



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