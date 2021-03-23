Ольга Бузова снялась в новом проекте в откровенном БДСМ-наряде

Ради съемок в новом безымянном проекте бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова облачилась в БДСМ-наряд. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories несколько роликов, где она была запечатлена в корсете и ошейнике.

Изначально Ольга Бузова позировала перед поклонниками в черной дубленке, но затем она от нее избавилась. Телеведущая, облаченная в полупрозрачный БДСМ-наряд, в качестве украшения взяла себе ошейник и перчатки. А затем начала танцевать.

Ольга Бузова не стала говорить, в каком именно проекте она снималась, лишь рассказала, что смена для нее в этот раз оказалась сложной. Ей никогда не доводилось сниматься в подобном формате, но историю, которую они хотят показать зрителям, телеведущая сочла «крутой».

Стоит отметить, что ранее телеканал ТНТ планировал снять несколько пилотных эпизодов для своего нового мистического шоу. В нем ведущими должны были выступить Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Источник: radiokp.ru