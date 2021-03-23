 

Ольга Бузова снялась в новом проекте в откровенном БДСМ-наряде

23.03.2021, 8:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ради съемок в новом безымянном проекте бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова облачилась в БДСМ-наряд. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories несколько роликов, где она была запечатлена в корсете и ошейнике.
Изначально Ольга Бузова позировала перед поклонниками в черной дубленке, но затем она от нее избавилась. Телеведущая, облаченная в полупрозрачный БДСМ-наряд, в качестве украшения взяла себе ошейник и перчатки. А затем начала танцевать.

Ольга Бузова не стала говорить, в каком именно проекте она снималась, лишь рассказала, что смена для нее в этот раз оказалась сложной. Ей никогда не доводилось сниматься в подобном формате, но историю, которую они хотят показать зрителям, телеведущая сочла «крутой».

Стоит отметить, что ранее телеканал ТНТ планировал снять несколько пилотных эпизодов для своего нового мистического шоу. В нем ведущими должны были выступить Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Мнение: Коронавирус, Путин и Навальный…

23.12 / Даже допустимое содержание алкоголя в крови может притуплять реакцию водителя

18.03 / Врачи, спасатели и учителя: кому упростили досрочный выход на пенсию

10.09 / Президент Польши высказался за проведение референдума о самоопределении в Гродно

10.02 / Лановой ухаживал и звал замуж: Подробности личной жизни советской актрисы Зинаиды Кириенко

04.11 / Тёмные тайны парижских катакомб

21.03 / На российском телевидении появится шоу «Битва фейков»

22.07 / Мнение: Квартира без квартплаты

31.10 / Мнение: Золотая статуя Мао, голодающие фермеры и отбор кандидатов в президенты

16.10 / На крошечном острове в Черном море ученые обнаружили древнегреческий храм колонистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска