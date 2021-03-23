На американской военной базе в Японии монстры пугают девочку

Беспокойные призраки обитают во многих местах, где часто насильственной или болезненной смертью умирают люди, и военные базы не исключение. В Японии есть целых две военные базы США, на которых часто происходят аномальные явления. Одна из них это Йокота.

В японском городе Фусса, что к западу от Токио, размещена крупная авиабаза ВВС США Йокота. Там работает множество людей, которые постоянно живут в Йокоте вместе со своими семьями.

Сержант Остин Поуп и его жена Лори, у которых подрастает 3-хлетняя дочь, готовятся вскоре обзавестись вторым ребенком, но недавно их счастливые хлопоты омрачили странные события.

Еще в прошлом году у дочери Поупов начались проблемы со сном, а когда Лори просматривала ночные записи с видеоняни, она неоднократно замечала, что по комнате девочки летают странные светящиеся шарики.

Потом Лори, находясь в своей спальне ночью, дважды сама видела как мимо ее кровати по полу пробегала непонятная белая полоса света. А совсем недавно ее дочь стала говорить пугающие вещи о том, что она видит монстров и они ее очень пугают.

Когда об этом узнал отец девочки, он сразу же подумал о том, что в их доме возможно живет призрак и что он является угрозой не только его дочери и жене, но и пока еще нерожденному второму ребенку.

Поупы решили поискать в сети помощи и внезапно наткнулись в фейсбуке на страничку капеллана Лэнса Брауна и его жены Карен Браун, которые жили на той же авиабазе Йокота и уже восемь лет занимались "охотой на призраков".

Оказывается регион базы Йокота чрезвычайно паранормален и тут люди очень часто сталкиваются с необычными явлениями. К капеллану Брауну так часто обращались с просьбами провести в их домах "чистку" от призраков, что он в итоге решил создать на фейсбуке "Клуб охотников за привидениями Йокоты".

"Призраки и демоническая деятельность это вещи злой природы и Бог борется с ними. У нас есть возможность быть маячком надежды для людей. которые просят нас о помощи", – рассказал Лэнс Браун в интервью журналистам американской военной газеты "Stars and Stripes".

По словам Лори Поуп, не только их дочери плохо в их доме, она сама тоже с прошлого года стала ощущать в доме присутствие чего-то злого, от чего ей становилось очень некомфортно.

Поупы совсем не считают себя религиозными людьми, однако когда они нашли страничку Браунов, они решили попробовать этот способ.

"Я знаю, что в одночасье от этого избавиться не выйдет, но я надеюсь, что потом мы все сможем наконец комфортно жить в нашем доме", – сказала Лори.

Процесс "чистки" дома Поупов Лэнс Браун начал с разговора с семьей о том, что именно тревожного происходит в их доме.

"Мы обсуждали то, что они видят, слышат и ощущают, чтобы определить, что может быть их дом просто скрипучий, или же тут и в самом деле происходит что-то плохое".

Потом было приготовлено масло – смесь ладана, мирры, алоэ и разных трав, которое было нанесено с благословением на людей и предметы в доме. Также Брауны использовали для "чистки" ладан и святую воду.

"Это конечно выглядит совсем не так, как показано в фильмах вроде "Экзорцист" и после того, как мы уехали из этого дома, ситуация не стала хуже". – говорит Карен Браун.

Процесс очищения дома Поупов прошел 1 марта 2021 года. По словам Лори Поуп, сейчас их дочь все еще страдает проблемами со сном, однако она сама ощущает по ночам себя гораздо лучше, чем раньше.

Все очищения Брауны проводят полностью бесплатно, без личных оценок и без публичного оглашения. Они говорят, что до того работали на базе ВВС США Форт-Макконнел в штате Канзас (США) и там тоже были жалобы на призраков, однако на базе Йокота подобных случаев было намного больше.

Военным базам не чужды призраки и призраки. Недавно на одном сайте были перечислены десять самых посещаемых призраками военных баз США, а номер один тоже был в Японии – это авиабаза Кадена на Окинаве, где призраки даже были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Говорят, что многие местные духи принадлежат японскому больничному персоналу, которые умерли здесь же или покончили с собой, когда сюда прибыли американские войска.

База Йокота также когда-то была японским аэродромом и центром летных испытаний ВВС Японии во время Второй мировой войны. Может ли это объяснить существующие там паранормальные явления?