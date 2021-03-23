Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4 копейки и составил 74,98 рубля. Курс евро вырос на 0,25 копейки, до 89,425 рублей, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник курс доллара вырос к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,78 копейки и составил 74,2 рубля. Курс евро вырос на 13,45 копейки – до 88,3 рубля.