 

Китай решил вместе с Россией защищать правовой миропорядок

23.03.2021, 7:22, Новости дня
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Китай готов вместе с Россией отстаивать основанный на международном праве миропорядок, международную систему под эгидой ООН, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы должны выступать гарантами справедливости в международных делах. Китай готов вместе с Россией отстаивать международную систему под эгидой ООН, защищать миропорядок, основанный на международном праве, придерживаться общечеловеческих ценностей, таких как мир, развитие, справедливость, демократия, равенство и свобода», – приводит слова министра иностранных дел КНР ТАСС.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.



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