Instagram усовершенствует «витрину» для продаж

На территории РФ Instagram предлагает воспользоваться новой коммерческой функцией, которая полностью меняет работу «витрины» для продаж в Интернете. Ее название – Shopping или «Магазины».

Теперь продавцы могут не указывать стоимость товаров прямо в анонсе. Для того чтобы узнать цену, нужно будет нажать на соответствующую иконку, открывающую доступ к более подробной информации.

Автоматически происходит и переадресация непосредственно на сайт продавца, уточняет разработчик. Нововведения начнет функционировать в штатном порядке с мая текущего года. Но интернет-магазины в РФ могут регистрировать свои аккаунты в Shopping еще до полноценного запуска. Также стало известно о том, что в данной функции Instagram получат доступ лица с зарегистрированными аккаунтами в Facebook.