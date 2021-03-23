 

Instagram усовершенствует «витрину» для продаж

23.03.2021, 7:12, Новости дня
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На территории РФ Instagram предлагает воспользоваться новой коммерческой функцией, которая полностью меняет работу «витрины» для продаж в Интернете. Ее название – Shopping или «Магазины».

Теперь продавцы могут не указывать стоимость товаров прямо в анонсе. Для того чтобы узнать цену, нужно будет нажать на соответствующую иконку, открывающую доступ к более подробной информации.

Автоматически происходит и переадресация непосредственно на сайт продавца, уточняет разработчик. Нововведения начнет функционировать в штатном порядке с мая текущего года. Но интернет-магазины в РФ могут регистрировать свои аккаунты в Shopping еще до полноценного запуска. Также стало известно о том, что в данной функции Instagram получат доступ лица с зарегистрированными аккаунтами в Facebook.



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