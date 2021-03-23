 

Ученые доказали, что неандертальцы использовали зубочистки

23.03.2021, 7:12, Новости дня
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Оказывается, неандертальцы пытались поддерживать гигиену рта. Последние исследования челюстей, взятых из останков древних людей, позволили определить, что они использовали для этого зубочистки.

Доказательством являются характерные бороздки, оставленные на зубах. Поскольку они встречаются в останках многих особей, не трудно предположить, что привычка ухаживать за зубами была весьма распространенной.

Исследования проводили ученые из Вроцлавского университета (Польша). Началом для него стала находка двух зубов неандертальцев во время раскопок на территории этой страны. Кстати, возраст данной находки, согласно результатам углеродного анализа, составляет примерно 46 тысяч лет.



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