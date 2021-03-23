Из редакционной почты

Имя и фамилия соучастника известны редакции.

Там, где-то далеко-далеко — ну или просто далековато, никто не знает еще точно, — растет волшебная трава!

Мы обязательно до нее доберемся — неважно, в каком поколении. И когда это случится, совсем немного подождем, чтобы она вызрела до нужной (наука подскажет) кондиции.

С помощью цифровых технологий и еще многих достижений нашей науки, которые никому пока не известны, мы превратим эти растения в такие достижения, о которых и не мечтало человечество даже в XXI веке!

Не надо забывать, что на дороге к этому чуду останутся наши следы! Следы, которые будут обрастать диковинными грибами! Идущие следом, но не след в след, будут их срезать и благодарно оставлять после них грибницы для следующих поколений!

А тех, кто нас унижал и будет унижать по дороге к этому чуду, мы будем по очереди прощать — возможно, не сразу, но с благородством! И будем им тоже показывать по щепотке наших успехов.

А они за это нам принесут еду.

Петр Саруханов / «Новая»

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