Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.

«Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой», – приводит слова Меркель ТАСС. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства ФРГ. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, «по сути, новый вирус». В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.

«С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху) – будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные», – сказала Меркель. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня – 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.

Также правительство ФРГ призывает «по возможности отказаться от посещения богослужений». Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила Меркель. Присутствовавший на мероприятии премьер Баварии Маркус Зедер назвал очередной карантин «пасхальным локдауном».

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.

В прошлую пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.