Власти Британии задумались о продлении запрета международных поездок

Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители могут быть оштрафованы на 5 тыс. фунтов (520 тыс. рублей), сообщила Times.

По информации издания, соответствующие рекомендации правительство Великобритании внесло на рассмотрение депутатов 22 марта. Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены. В этом случае новые правила должны вступить в силу со следующего понедельника, передает ТАСС.

Как уточняет издание, вплоть до 30 июня все поездки за рубеж, не считающиеся жизненно необходимыми, будут оставаться под запретом, как это происходит сейчас. Исключения будут сделаны для поездок по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, переехать или продать свою недвижимость.

Относительно въезда в королевство иностранных туристов новых деталей пока нет. Но, как говорится в статье, правила по обязательному карантину по въезду в Великобританию вряд ли ослабятся до августа-сентября. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести десять дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на коронавирус – один до въезда, два – после прибытия, на второй и восьмой день карантина. Прибывающие из ряда стран, куда входят все государства Южной Америки, ряд стран Африки, Катар, ОАЭ, должны провести десять дней карантина в гостинице за свой счет. По информации издания, на этой неделе в страны «красного списка», вероятнее всего, добавится Франция, где идет третья волна пандемии.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих.