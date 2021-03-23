Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который РФ и Китай договорились автоматически продлить на очередной пятилетний срок, будет наполняться с учетом новых реалий, придаст импульс развитию двусторонних отношений, сказал глава МИД КНР Ван И.

«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений. Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений», – приводит ТАСС заявление главы МИД КНР, сделанное перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как отметил Ван И, в последние дни «горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что [это] ложь под надуманным предлогом, и [некогда успешные] попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и РФ уже далеко ушли в прошлое». Ван И подчеркнул, что несмотря на изменение международной обстановки, «наша решимость отстаивать международную справедливость остается неизменной». «Эти попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперед и не может менять историческую тенденцию», – заключил Ван И.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Ранее Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР «успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются», благодаря документу отношения между странами вышли на «беспрецедентный уровень».

Напомним, 1 марта Минобороны КНР охарактеризовало российско-китайские отношения в военной сфере как партнерство по всестороннему стратегическому взаимодействию. В начале января министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество РФ и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон.

В ноябре 2020 года в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». В октябре президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре 2020 года глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой сообщил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.