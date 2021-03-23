 

Браузер Opera получил новый интерфейс и название

23.03.2021, 6:22, Новости дня
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Как сообщают разработчики браузера Opera, в версии для операционной системы iOS данный продукт сменил интерфейс и название.

Напомним, что последние несколько лет браузер для мобильных устройств носил название Opera Touch. Теперь же решено убрать из него второе слово, и браузер стал называться просто Opera.

Изменения в интерфейсе проведены, в основном, чтобы сделать использование браузера более удобным. Разработчики считают, что Opera на смартфонах должна иметь минималистичный дизайн. Однако функции было решено усилить. Отсюда убрали разные тени и фоны, зато улучшили систему безопасности и скорость работы. Также картинка выглядит более четкой и яркой, что очень важно на небольшом экране.



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