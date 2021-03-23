Три возлюбленных, пятеро детей: тайны личной жизни Михаила Пореченкова

О жизни артиста можно узнать лишь из редких передач, да и то он старается не сильно распространяться на эту тему. Главное для актера – творческие успехи. Известно, что сейчас Михаил Пореченков женат во второй раз, и у него есть пятеро детей от разных женщин.

Перовой избранницей звезды стала девушка по имени Ирина. С ней он познакомился во время учебы в Высшем военно-политическом училище в Таллине. Роман продлился совсем недолго, однако это не помешало возлюбленной Михаила Пореченкова родить ребенка.

Владимир появился на свет в 1989 году, однако артист не принимал участия в его воспитании. Мужчина оборвал все связи с матерью своего первенца после отъезда в Ленинград. Мать ребенка скончалась, когда ему было 4 года, и опеку над ним взяла бабушка. Общение с сыном Михаил Пореченков восстановил, когда тому было уже 19 лет. Сейчас они общаются, а в 2015 году Владимир подарил артисту внучку – у парня родилась дочь Мирослава.

Второй большой любовью актера стала предпринимательница и переводчица Екатерина Подвальная. Девушка окончила филфак и активно строила карьеру, когда познакомилась с актером. После свадьбы каждый из супругов был сосредоточен на своей жизни, поэтому порой друг на друга просто не хватало времени. В 1998 году у пары родилась дочь Варвара.

В итоге брак распался, однако Михаил и Екатерина расстались интеллигентно. Они сохранили теплые отношения, а также вместе занимались воспитанием дочери. Наследница артиста учится на продюсерском факультете Школы-студии МХАТ. Екатерина повторно вышла замуж и родила сына.

Второй законной супругой Михаила Пореченкова стала художница Ольга, с которой он познакомился на съемочной площадке. Отношения пары развивались стремительно. Со дня знакомства до свадьбы прошло меньше года, однако это не помешало влюбленным построить крепкий союз.

У супругов трое детей. Старший сын Михаил появился на свет в 2002 году. Дочка Маша родилась через два года, а младший – Петр – появился в семье в 2010-м.

Артист называет Ольгу “великой, настоящей женщиной”. Впрочем, не зря актер ценит в своей супруге мудрость и восхищается ее легким характером. Вторая жена Михаила Пореченкова с радостью приняла наследников актера от его предыдущих женщин, она с любовью относится и к Владимиру, и к Варе.

После встречи с артистом Ольга полностью посвятила себя семье, она занимается детьми и ведет хозяйство.