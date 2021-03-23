В Ульяновске возбудили уголовное дело о клевете

…против писавших о губернаторе авторов телеграм-канала.

В Ульяновске полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении авторов телеграм-канала «Политбюро 3.0». В рамках процесса на допрос вызывают местных активистов и журналистов, рассказал «Новой газете» правозащитник Александр Брагин.

Сегодня с ним связались сотрудники уголовного розыска и пригласили на допрос в отдел полиции. По его мнению, уголовное дело является инструментом давления на активистов и независимых журналистов.

«Позвонил сотрудник уголовного розыска, предложил побеседовать насчет телеграм-канала «Политбюро 3.0» и критики в адрес губернатора. Я отказался, пусть приезжают сами. Мне не предоставили ни повестки, ни каких-либо оснований», — рассказал «Новой газете» Александр Брагин.

Также сотрудники уголовного розыска позвонили и пригласили на допрос журналиста Виталия Ахмерова по поводу заявления о клевете. Его также спрашивали про авторов канала и поста, который губернатор счел клеветой. Пресс-служба МВД по Ульяновской области отказалась от комментариев.

28 февраля телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил, что глава Ульяновской области Сергея Морозов в ходе закрытого совещания якобы пояснил о своей готовности переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом.

В ответ Морозов обратился в уголовный розыск, требуя найти и привлечь к ответственности авторов канала за клевету. 1 марта пресс-служба губернатора в телеграм-канале «ПУЛ73» сообщила, что готовит заявление в правоохранительные органы. При этом источники «Коммерсанта» в администрации губернатора сомневаются в том, что Морозов говорил подобное на собраниях.

Артем Элекин

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