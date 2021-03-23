Оползень спровоцировал разрушение участка федеральной дороги в Сочи

Участок дороги на трассе Джубга – Сочи разрушился в результате оползневого процесса, пострадавших в результате природного явления нет, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

«Утром 22 марта 2020 г. на участке федеральной автомобильной дороги А–147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги, а именно разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально – покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трех метров, длиной до 15 метров и шириной до четырех метров», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В ведомстве также пояснили, что на месте организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. В настоящий момент на участке работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.

«На данном участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, управлением федеральных автодорог «Черноморье» готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории национального парка зоной локального ЧС. Создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД для координации принимаемых мер», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского. Пострадавших в результате природного явления нет.

В феврале оползень сошел на федеральную трассу Джубга – Сочи в районе Мамайского перевала из-за переувлажнения почв.