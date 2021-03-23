 

Имущество губернатора Пензенской области оказалось под угрозой ареста

23.03.2021, 5:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в том числе обнаруженные у него деньги, может быть арестовано в рамках расследования уголовного дела о взятках, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», – приводит слова источника ТАСС. Он пояснил, что статья о получении взятки, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, среди которых почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая. «В рамках предварительного следствия уже назначены комплексные экспертизы», – отметил источник.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.

В воскресенье губернатора Пензенской области этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).

Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Большая часть населения Украины против парламентской республики – замглавы Офиса президента Тимошенко

22.08 / Демократы собрали 70 млн долларов во время съезда

03.03 / CNBC – директор ФБР назвал мятеж на Капитолийском холме «актом внутреннего терроризма»

15.02 / Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

25.10 / CNN – новый антирекорд — в США за сутки выявили более 80 тыс заражённых COVID-19

07.11 / Bloomberg – «опасный эксперимент» — Японии следует отказаться от Олимпиады с болельщиками на трибунах

20.03 / Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета

24.01 / Американский генерал спрогнозировал отношения США и Ирана при Байдене

28.07 / Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ

05.08 / Шушкевич: Обращение Цепкало к Путину – рекламный шаг. Он отлично знает, что президенту РФ нравится Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска