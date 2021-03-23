Имущество губернатора Пензенской области оказалось под угрозой ареста

Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в том числе обнаруженные у него деньги, может быть арестовано в рамках расследования уголовного дела о взятках, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость», – приводит слова источника ТАСС. Он пояснил, что статья о получении взятки, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.

Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, среди которых почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая. «В рамках предварительного следствия уже назначены комплексные экспертизы», – отметил источник.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.

В воскресенье губернатора Пензенской области этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).

Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.