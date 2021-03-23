В РФ представили коммутатор для организации удаленной работы

Компания Zyxel Networks выпустила коммутатор модели XGS1250-12, обладающий 12 портами и обеспечивающий скорость передачи данных 10 Гбит в секунду.

Восемь портов в коммутаторе могут передавать данные со скоростью 1 Гбит/с, остальные – по десять. По словам разработчиков, данное устройство рассчитано на увеличение скорости соединения в условиях домашних сетей, которое бывает необходимым при выполнении ряда работ.

Также производитель рассчитывает, что коммутаторы такого типа станут полезными для работодателей, которые переводят сотрудников своих предприятий на удаленную форму работы. Коммутатор невелик по размеру – шириной всего 25 см. Вес составляет 783 г. Работает он практически бесшумно.