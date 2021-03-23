 

Инвесторы вкладывают в российский браузер Sidekick 2 млн долларов

23.03.2021, 5:32, Новости дня
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Возможно, в РФ будет создан самый быстрый в мире браузер. Пока еще Sidekick находится в начальной стадии разработки, сообщают источники. Однако автору стартапа Дмитрию Пушкареву удалось уже привлечь два миллиона долларов инвестиций. Причем деньги вложили американцы.

Работа над новым браузером стартовала осенью прошлого года. Именно тогда инвесторы выразили готовность вложить капитал. Среди них – венчурные фонды Kleiner Perkins и Remote First Capital.

Ранее Дмитрий Пушкарев осуществлял проект Moleculo (2011-2013 годы), затем оптимизировал облачные сервисы ClusterK. После этого, в 2016 году, специалист работал в компании Amazon, которая и приобрела его последний стартап. Теперь Пушкарев обещает создать браузер, который будет максимально корректно работать с персональными данными пользователей.



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