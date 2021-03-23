В Госдуме обвинили власти Болгарии в шпиономании

У болгарских властей обостряется шпиономания, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов.

«В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах», – передает слова Слуцкого РИА «Новости».

В понедельник власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов. Как утверждают в генпрокуратуре республики, в ходе расследования было установлено, что два россиянина осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.

Напомним, болгарские СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже. Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.