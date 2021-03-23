 

В Госдуме обвинили власти Болгарии в шпиономании

23.03.2021, 4:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У болгарских властей обостряется шпиономания, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение Софии о высылке российских дипломатов.

«В Болгарии обостряется шпиономания. Это не первый случай высылки российских дипломатов по надуманным причинам за весьма короткий промежуток времени. Как и во всех остальных ситуациях, Россия, уверен, ответит зеркально. В то же время, нельзя не отметить, что подобные шаги серьезно осложняют двусторонние отношения и на пустом месте поощряют развитие русофобских тенденций в европейских структурах», – передает слова Слуцкого РИА «Новости».

В понедельник власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов. Как утверждают в генпрокуратуре республики, в ходе расследования было установлено, что два россиянина осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.

Напомним, болгарские СМИ сообщили, что несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии. В Минобороны Болгарии сообщило о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о его причастности к делу о шпионаже. Российская дипмиссия выразила уверенность, что «судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Опубликовано видео гибели митингующего Тарайковского в Минске. В руках у него не было взрывчатки

30.01 / Мужчина поджег свою жену в подмосковной Балашихе

30.06 / Российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса

01.07 / Разработан новый метод лечения сосудистой системы

17.02 / МИД России не выдал визу кандидату на пост главы представительства NASA в Москве

05.10 / Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград

20.07 / США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Глава Чечни ответил фотографией с пулеметами

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

10.09 / Названа возможная причина внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

10.12 / Прототип корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска