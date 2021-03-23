 

В Крыму начались учения зенитчиков ВДВ

23.03.2021, 4:52, Новости дня
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Плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовали в Крыму, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники», – приводит текст сообщения ТАСС.

Тактические учения проходят на военном полигоне «Опук» в восточной части полуострова. Руководит ими заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Геннадий Винник. В понедельник подразделения полка перебросили из Новороссийска в Крым железнодорожным транспортом.

«Подразделения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий зенитным ракетным полком по прикрытию частей и подразделений соединения от ударов средств воздушного нападения противника в ходе десантно-штурмовых действий и противодесантной обороны морского побережья в условиях активного воздействия и применения средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов противника», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учения будут отработаны десантирование и ведения боевых действий по прикрытию подразделений соединения в ходе захвата аэродрома и обороны морского побережья, с проведением боевой стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».

Напомним, 16 марта ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. 17 марта в Черное море зашел испанский фрегат «Мендес Нуньес». 19 марта в Черное море зашел крейсер ВМС США «Монтерей». В тот же день Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море. Позже в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США «Томас Хаднер». На этом фоне все подлодки ЧФ вышли в море.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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