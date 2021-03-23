Мнение: Fucking Quarantine

Лавров во время визита в Китай появился в маске с надписью "Fucking Quaruntine".

Так сказать выразил общее отношение к карантинным мероприятиям, которые в Китае особенно суровы с западным дипломатам, которых заставляли сдавать анализы на коронавирус ректально. Россия дружественная страна, так что к нашим там относятся помягче, нежели к "западным партнерам".

Сам же визит Лаврова, очевидно связан с ухудшением отношений РФ и Китая с США, что подталкивает две страны к более тесному сотрудничеству в различных сферах. Вбросы от Лаврова на тему необходимости отказаться от доллара, это зондаж Китая на предмет того, насколько далеко он готов зайти. В вопросах долларизации экономики Китай избегает резких движений.

Посмотрим, к чему это приведет. О полноценном союзе говорить пока не приходится.

Более существенное.

1. США и ЕС ввели санкции против Китая из-за Синьцзяна. Китай в ответ ввел еще более жесткие санкции против ЕС, как против лиц, так и против организаций, угрожая, что на следующие попытки учить Китай демократии, он будет жестко отвечать. В Европе началась истерика на тему "мы демократы, мы имеем право вводить санкции, а Китай не демократичен, поэтому санкции вводить не имеет

права". Чисто юродивые. Обмен санкциями можно считать продолжением той ругани, которая не так давно прошла на Аляске. Европейцы тут выступают в роли мелких шакалов.

2. Байден ожидаемо слился с темы дебатов, так как они очевидно были выгодны Путину и совсем не выгодны Байдену (а придумать вариант, где Байден бы использовал дебаты, чтобы ударить по Путину, видимо не смогли), поэтому предложение из Москвы достаточно коряво отклонили. Как уже ранее писал, для Кремля такой перевод стрелок позволил создать Байдену дополнительные проблемы дома с республиканцами. Больше всех этому порадовались трамписты, которые в последнюю неделю вовсю обыгрывают тему немощи Байдена, а теперь еще и качают тему, что Байден испугался, а вот был бы агент Дональд, то он бы на дебатах порвал Путина, поэтому Путин Трампу дебаты не предлагал. Демократы над этим посмеиваются, так как они до сих пор уверены, Трамп работал на Путина и никаких дебатов там не могло быть в принципе. В общем, вся эта пикировка лишний раз показала, насколько деградировали отношения США и РФ и что эта деградация будет продолжаться.

3. Китай призвал Индию к прямым переговорам, дабы урегулировать все пограничные споры и снять напряженность между двумя странами. Китай очевидно понимает, что США хотят использовать Индию как таран против Китая, поэтому пытается действовать на упреждение, урегулировать ситуацию с пограничными конфликтами, которые осложняют отношения Индии и Китая и дают возможности США манипулировать этим конфликтом. Ранее из районов противостояния, где солдаты сторон убивали друг друга палками и камнями, отвели большую часть войск и тяжелого вооружения.

4. В ЕС заявили, что "Россия встала на путь конфронтации с ЕС" и снова обвинили Россию в ухудшении отношений с Европой. Попутно наложили санкции на людей Кадырова + из Болгарии вышлют российских дипломатов за шпионаж, РФ само собой выгонит идентичное число болгар, вероятно введет какие-нибудь персональные санкции против кого-то из ЕС + будет придерживаться линии, что это ЕС ухудшает отношения. Само собой, вся эта риторика и действия, так же будут подталкивать РФ на восток.

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