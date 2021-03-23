Выпуск iPhone 13 задерживается из-за дефицита комплектующих

Оказывается, чипы и микросхемы в мире выпускает всего-то около десятка крупных компаний. Производителей готовых электронных устройств гораздо больше. Конкурируя между собой, они постоянно предлагают новые модели гаджетов. Однако комплектующих на всех не хватает.

Особенно дефицит усилился в конце прошлого года. Не только эксперты, но и сами крупные производители с мировым именем говорят, что нехватка полупроводниковой продукции срывает их планы.

В частности стало известно, что «яблочная» компания вынуждена задержать вывод на рынок iPhone 13 все по той же самой причине: смартфон просто не из чего собрать. В целом, Apple в начале текущего года сократила производство примерно на 20%.