 

Стали известны характеристики процессоров Intel Tiger Lake-H для мобильных устройств

23.03.2021, 4:42, Новости дня
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Инсайдеры опубликовали характеристики процессоров Intel Tiger Lake-H, отличающихся высокой производительностью и предназначенных для мобильных устройств.

В частности, из авторитетных источников удалось узнать, что чипы получат по восемь физических ядер в топовых вариантах. Минимальное количество – шесть, отмечают эксперты.

По словам инсайдеров, разработчик готовит к презентации целую линейку процессоров, в которую войдет не менее пяти разных версий. Не исключено, что будет использована технология Thermal Velocity Boost, благодаря которой каждое ядро моно будет разогнать до частоты 5,3 ГГц. По крайней мере, ее внедрили при производстве процессоров Comet Lake-H, относящихся к предыдущему поколению.



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