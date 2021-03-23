Мнение: О репарациях с нюансом



Фото © Reuters.

За всё надо платить © Рано или поздно. В общем, близится час «справедливой расплаты». И чернила уже набираются в ручки, чтобы поставить подпись под репарационными ведомостями.

На самом деле, это очень важный прецедент, сильно расширяющий границы ответственности за разного рода неблаговидные дела.

Пионером становится расположенный рядом с Чикаго, штат Иллинойс, небольшой город Эванстон (население – около 75 тыс. человек). Каждый шестой его житель имеет тёмный цвет кожи (в среднем по США – каждый восьмой). И некоторым представителям этого меньшинства скоро повезёт получить чек на 25 тыс. долл. от местной мэрии. В качестве компенсаций за годы расовой дискриминации. Соответствующая программа уже одобрена Городским советом.

За ближайшие 10 лет городские власти рассчитывают потратить на её реализацию 10 млн долл. На первом этапе вправо на выплаты получат те, кто смогут доказать, что они сами или их предки жили в Эванстоне с 1919 по 1969 год и подвергались расовой сегрегации в сфере недвижимости. Например, не могли получить ипотеку или купить дом вне исторически чернокожих районов. Теперь #деньги можно будет потратить на улучшение жилищных условий, ремонт дома или переезд в другое место.

Инициатор проекта – глава администрации города Робин Симмонс (на фото). Стоит ли говорить, что она сама темнокожая.

Но странным образом, решение о репарациях раскололо местную общественность. Белые считают рабство позорной страницей в истории страны, но лично платить потомкам рабов не хотят. А некоторые чёрные говорят: «Репарации – это хорошо, но почему так мало и не живыми бабками»?

Тем временем согласно последним опросам общественного мнения, проведённым летом 2020 года, только 20% американцев поддерживают идею выплаты репараций из денег налогоплательщиков в качестве компенсации потомкам бывших рабов. Интересный нюанс – представителей тёмной расы в США только 12,5% населения. То есть, за компенсации потомкам рабов выступают и некоторые белые, а также латинос, азиаты и проч.

И несмотря на низкую популярность идеи, что за рабовладение будут платить совсем не рабовладельцы и отнюдь не рабам, за Эванстоном будут следить миллионы глаз. Ведь этот опыт может стать ролевой моделью для аналогичных выплат на федеральном уровне. Если, конечно, получатели репараций не облажаются и хоть как-то преуспеют в жизни.

Потому вопрос остаётся: должны ли люди расплачиваться за то, к чему не имеют ни малейшего отношения?

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