Мнение: Деградация полиции
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В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области никак не могут установить личность полицейского, еще 23 января пнувшего в живот Маргариту Юдину.
Дословно: «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вышеуказанного сотрудника, материалы проверки по данному инциденту направлены в Следственный отдел Центрального района Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу для принятия процессуального решения».
Если это не деградация полиции, что это? Если с 23 января они до сих пор не могут установить личность негодяя? Хотя он приходил в больничную палату к Юдиной, прощения просил. Как же они преступников-то ловят?
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Источник: Ирек Муртазин
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