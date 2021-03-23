Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну, он надеется, что благодаря массовой вакцинации, которая началась в стране в декабре, позволит выйти из этой ситуации с минимальным ущербом.

«Прямо сейчас на континенте, к сожалению, можно видеть третью волну (пандемии – прим. ВЗГЛЯД). Люди в Великобритании не должны испытывать иллюзий, прошлый опыт научил нас тому, что когда волна накрывает наших друзей, она также достигает наших берегов. Я ожидаю, что с течением времени мы почувствуем на себе это влияние», – сказал Джонсон. Об этом информирует ТАСС.

19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию.

Ранее Борис Джонсон заявил, что власти Британии рассчитывают к 21 июня снять все ограничения, введенные в стране в связи с осложнением ситуации с пандемией коронавируса.