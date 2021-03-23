 

Объявленный погибшим под снежной лавиной в Хибинах ребенок выжил

23.03.2021, 4:02, Новости дня
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Девочка 2008 года рождения, которую считали погибшей при сходе снежной лавины в Мурманской области, жива, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

«Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое», – приводит слова источника ТАСС.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже в региональном управлении СК РФ сообщили о гибели ребенка. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.



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