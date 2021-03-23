 

При стрельбе в супермаркете в США погибли шесть человек

23.03.2021, 4:02, Новости дня
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В результате стрельбы в супермаркете в американском городе Боулдер в штате Колорадо погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе полицейский, сообщили источники The Wall Street Journal.

По данным полицейского управления Боулдера, неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers, после чего переместился в здание магазина. По сведениям издания, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека – предположительно, стрелка, передает ТАСС.

«Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отметим, случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в прошлую среду в спа-салонах штата Джорджия за час застрелили семь человек. Кроме того, в феврале два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане. Еще один случай стрельбы произошел в январе в Индианаполисе, где погибли пять человек.



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