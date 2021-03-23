«Пятёрочка» тестирует новую бесконтактную форму оплаты

В одном из супермаркетов торговой сети «Пятёрочка» в Москве можно заплатить за товар, сделав самое обыкновенное селфи. Система распознает биометрию лица, идентифицирует клиента и автоматически снимает необходимую сумму с его счета.

Пилотный проект запущен в партнерстве с компанией SWIP. Пока такой простой способ оплаты доступен только в магазине на улице Профсоюзной. Но если система себя оправдает, его внедрят по всей торговой сети.

Как поясняют разработчики, чтобы перейти на новую форму оплаты, достаточно скачать на свой смартфон соответствующее приложение и зарегистрироваться в нем. Также «Пятёрочка» будет предоставлять бонусы и скидки по биометрии лица, делать покупателям специальные предложения и пр.