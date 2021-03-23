Мнение: О сложном, но мужественном решении Владимира Путина

Уже завтра, а по московскому времени, так и сегодня, всего через несколько часов это будет у всех на устах. Обсуждаться в курилках, на кухнях, по телефонам, не говоря уже о соцсетях – те просто взорвутся. И есть, от чего.

Нынешний российский лидер, Владимир Владимирович #Путин, бессменно правящий огромной страной вот уже третий десяток лет, принял – наконец-то! – очень важное, сложное и ответственное, но при этом действительно мужественное #решение.

Об этом потихоньку сообщили доверенные и осведомленные кремлёвские источники.

Говорят, он долго и мучительно над этим размышлял. Советовался с самыми проверенными и близкими. Были и бессонные ночи, и мучительные переживания…

Но – решение принято! Причём в фирменном стиле бывшего разведчика – внезапно.

И о нём первым рассказал тот, кому нет никаких оснований не доверять.

«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сообщил Владимир Путин в понедельник, 22 марта, в ходе совещания по вопросам наращивания производства вакцин и проведения вакцинации против #коронавирус­а. Которое, по сложившейся традиции, прошло по телевизору.

Позднее, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что глава государства сделает прививку от коронавируса одной из трёх российских вакцин. По его словам, президент отметил, что все отечественные препараты – хорошие и надёжные.

Хотя у каждого есть свои нюансы. О них подробно и доходчиво рассказал один известный и уважаемый человек.

Так вот, накануне события простой вопрос: чем?

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