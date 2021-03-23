Сто шестьдесят тысяч – Личное мнение

Про человека, оставшегося без того, на что он надеялся, у нас говорят: «Остался с носом».

Остаться с носом — это, конечно, плохо, но куда хуже — остаться вообще без носа.



Фото: Соцсети

Бывшая жена футболиста Аршавина Алиса Казьмина сходила на ток-шоу и показала безносую себя. Зрелище для меня откровенно ужасное.

Было время — я считала, что Казьмина нос отпилила.



Фото: Соцсети

Не, ну а чо? Вся эскортограмная тусовка сегодня охвачена дебильным трендом: «Чем меньше нос — тем лучше».

Правильным носом у многих дур считается безобразный нос Майкла Джексона, а идеальным — и вовсе отсутствующий нос.



Фото: Соцсети

Неудивительно, что и я в какой-то момент решила, что Алиса поддалась этой всеобщей эскортограмной истерии и отчекрыжила нос.

По заявлению же самой Алисы, у неё — аутоиммунное заболевание:

За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры.



Я Казьминой верю. Ну, а как не верить, когда на лице — вот так:



Фото: Соцсети

Жалко ли мне женщину? Напишу, что жалко (на самом деле, нет). Но даже если лицемерно заявить, что мне Алису жаль, это не даёт ей право проживать в доме, оформленном на мать чипсоеда.

Всё должно быть по закону.

Суд предписал Казьминой собрать манатки и выселиться. Да, без носа. Да, с детьми. Да, ей очень не хочется этого делать. Особенно — сейчас. Но закон есть закон.

И для носатых, и для безносых закон един.

Тем, кто задаётся вопросом, почему мне всё-таки Казьмину не жаль, советую посмотреть видео:

https://t.me/lenamiro/8450

Я не люблю женщин с грубым голосом. Особенно тех, у кого есть в лексиконе словосочетание «при счастье». А уж наглых попрошаек я на дух не переношу.

Алиса закатила сыну, рождённому не от Аршавина, праздник стоимостью в 160 тысяч рублей. Однако чек почему-то подала Аршавину. Не отцу ребёнка, который на этом празднике присутствовал. Не сама оплатила. А Аршавину! С фига ли?

Это же наглость. Требовательная наглость бабы, который считает, что раз мужик суёт в неё член, то он ей должен. И не только ей, но и её детям, у которых, между прочим, есть отец.

Мне никогда не понять баб, считающих, что их прелести между ног дают им право на оплату любого чека мужчиной.

Я таких женщин не уважаю.

А вы?

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