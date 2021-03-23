Мнение: Слон в посудной лавке

Вчера мы письмо разбирали, где парень хотел вести себя в границах, а вел как слон в посудной лавке.

Очень многие так себя ведут.

И все по одной и той же причине. Они хотят быть большими, шумными, громоздкими.

Не хотят стать кем-то поменьше. Как будто их Кот-в-сапогах съест как Людоеда, который превратился в мышь.

Очень боятся стать серой мышкой.

Именно поэтому они громят каждую посудную лавку, чашки и тарелки сыпятся им на голову, полочки слетают со стен, а хозяева гонят их вон и видеть больше не хотят.

Идет грустный слон прочь, низко опустив свой хобот, вздыхает.

Но размерами своей грандиозности все равно ни за что не пожертвует.

Возьмите для иллюстрации любой слоновий диалог. Из того же письма, например.

– Ты так интересно пожирал всех глазами – и парней, и девчонок… – говорит автору симпатичная девушка, с которой он рад познакомиться.

– А ты получается пожирала глазами меня? – находчиво отвечает наш слон.

Почему он так тупо ответил? Девушка отпрянула и сразу же ушла.

Потому что в своем представлении он слон и отвечать должен важно и сверху.

Дальше он мечтает увидеть эту девушку, но он же слон, он не может просто так подойти к ней и поболтать. Он должен важно шествовать со своим поднятым верх хоботом.

Увидев девушку на трассе, он начинает и так и сяк выделываться, показывает ей все, что умеет, встает на уши, вертит обруч, будто он не просто слон, а слон цирковой.

Ну не может он вести себя просто, ему кажется, что это скучно, серо, мелко. Не видит слон красоты в поведении нормального мужчины, ему нужно в горящий обруч прыгать туда-сюда. Как в прошлом своем письме тот же автор на голове стоял и соблазнял Нимфу дурацкими трюками, а она была с самого начала согласна и с недоумением смотрела на него. И когда автор уже вылез из кожи и добился с ней близости, он уже не мог отказаться, узнал про ее Вич-статус и дрожал как осиновый лист, пил для профилактики вредные препараты. К счастью девушка сама его бросила.

И вот крутит наш слон очередной горящий обруч, делает пируэты, увлеченный собой, не обращая внимания на девушку, а когда она останавливается, чтобы с ним пообщаться, проезжает мимо.

А потому что он не какая-нибудь серая мышь, чтобы по-простому себя вести, остановиться и поболтать с девушкой. Он грандиозен и ему надо посшибать все вокруг себя. Надо вломиться к ней на работу, позориться и позорить ее, что он и делает.

И дальше у него фокус за фокусом, трюк за трюком, и все невпопад, все мимо.

Хобот то победоносно вверх, то грустно вниз. А задница у слона такая большая, что ни в одну человеческую дверь не может протиснуться.

Не пишите мне письма, как вы не можете научиться действовать в границах.

В границах может научиться действовать каждый.

Но для этого нужна скромность, нужно согласие вести себя просто, выглядеть обычным, а не выдающимся, не грандиозным. Пусть выдающимися будут ваши дела, результаты, а не вы.

Почему автору кажется, что без пируэтов на хоботе и танцев на ушах он не имеет шансов понравиться девушке?

Потому что он себя не уважает.

Скромность позволяет вам начать себя уважать, вот таких как есть, без прикрас и трюков, без фанфар.

Какие есть, такие и есть. И если вы не нравитесь этой девушке или этому парню, значит не нравитесь.

Нужно учиться принимать себя в самом простом и скромном виде, с реальными своими возможностями, а не выдуманными, и уважать себя такими, какие вы есть.

Без потуг прыгнуть выше головы, показать что-то этакое, предстать в самом наилучшем виде.

В обычном своем виде представайте. Работайте над собой каждый день в постоянном режиме, но не пытайтесь во время презентации показать себя намного ярче, умней, остроумней, чем вы есть. Все, что действительно у вас есть, и так есть. Кому надо, и так увидят. А стараться пустить пыль в глаза – это громить чужую посудную лавку.

Обратите внимание на истории нерыб. Чем скромней поведение автора, тем эффективней.

Скромность обладает очень большой привлекательной силой.

Есть секрет, как из рыбы или даже рапана быстро стать нерыбой.

Очароваться скромностью, поверить в ее силу и учиться быть скромным.

Я и пять лет назад это говорила. Но большинство рапанов до сих пор читают блог и выискивают способы, как бы стать слоном в посудной лавке: побольше, погромче.

Реальный ваш размер растет, когда вы прокачиваете ресурсы: растут активы, растут связи, растут навыки, растет территория, растет ОЗ.

Скромность помогает увеличивать вашу ОЗ, потому что скромный действует в границах.

Если же вместо скромности у вас понты, то вы будете слоном в посудной лавке.

Возьмите любой выход из границ и вы увидите, что за каждым таким выходом стоит нежелание быть скромным, стремление к понтам.

Попробуйте.