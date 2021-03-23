 

Мнение: Тумбочки

23.03.2021, 3:20, Разное
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Очередной арестованный губернатор и очередные сотни миллионов рублей в тумбочках. Наличными. Понятно, не считая иных ликвидных активов.

500 миллионов рублей, найденных при обыске в одной только квартире губернатора — это не все его богатство, конечно. Это то, что ему уже просто некуда вкладывать. Уже есть всё. Всё куплено, и возможно, не по одному разу. Дети, внуки, жены-любовницы — выплаты давно на регулярной основе и отдельной строкой. Сбережения на черный день никто в здравом уме дома держать не будет, так что это тоже не они. В общем, эти полмиллиарда — это сугубо расходная мелочь. Я, к примеру, всю металлическую монету выгребаю из карманов каждый день и кладу в небольшую банку. Как набирается — иду в соседний магазинчик устраивать праздник продавцам, вечно сидящим без сдачи.

Вот эти 500 миллионов губернатора — это и есть мелочь в банке. Сдача от текущих расходов.

Кстати, дефицит бюджета Пензенской области за 2020 год — 350 миллионов. То есть, губернатор просто из тумбочки мог покрыть его одним платежом.

При этом Пензенская область запланировала доход на 2021 год в размере 60 миллиардов рублей. Москва, наверное, на сезонную плитку тратит поболее. А потому логично предположить, что у коллег пензенского воеводы в тумбочках тоже лежит не мелочь металлическая. А наличные центнерами — и по той же причине: уже всё есть. А система выстроена так, что деньги всё равно несут, и не брать их нельзя. И даже опасно. Брать тоже опасно, но не брать — это вообще что-то за гранью.

По сути, если понимать, что 500 миллионов Белозерцева — это даже не заначка, а разменный фонд, то при бюджете области в 60 миллиардов процент-два от этого бюджета — это доля губернатора. Одного только его. А ведь есть еще заместители, начальники департаментов, руководители всевозможных служб. И это тоже десятки и сотни тумбочек, шкафов и подвалов. И там тоже лежит не последнее, потому что у них тоже уже всё есть. Ну, не геленджикский дворец, конечно — не по чину он им и не по статусу, но тоже ничего. Жемчуг помельче, дым пожиже, дворцы пониже. Всё, как у людей, по понятиям. И таких регионов — девять десятков. А над ними — уже федеральная знать. С аппетитами куда как менее скромными.

Здесь речь уже не о миллионах и даже не о миллиардах. О триллионах. А потому возникает стойкое понимание — страна потому и живет так убого, что она вся работает на тумбочки и подвалы. Губернаторов, министров, президентов, начальников департаментов и прочих инспекторов. Отсюда единственный вопрос — неужели арест одного-единственного губернатора из не самой богатой области страны может говорить хоть о чем-то?

Источник: Эль Мюрид



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