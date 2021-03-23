Кинолог вступился за собак после заявления европейских ученых о вреде от них

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ответил зарубежным ученым, заявившим о негативном влиянии собак на окружающую среду, отметив, что эти животные являются членами семьи для многих людей, а также служат в полиции и помогают людям с ограниченными возможностями.

Ранее L’Express сообщила со ссылкой на ученых, что собаки негативно влияют на окружающую среду, оставляя после себя значительный углеродный след из-за употребления большого количества мяса.

«Определять ценность и эффективность живого существа по его углеродному следу мне кажется неуместным и неэтичным», – цитирует РИА «Новости» Голубева.

По его словам, если речь идет об экологичности предприятия, то этот фактор нужно включать в анализ, чтобы организация искала пути снижения выбросов парниковых газов, но, когда этот вопрос касается существования какого-либо живого существа или вида, можно уйти в категоричные суждения и дойти до оценки опасности всех биологических видов и целесообразности нахождения их на планете Земля, включая человека. «Как можно ставить на весы жизнь живого существа, определяя эффективность его существования исходя из углеродного следа?» – задается вопросом кинолог.

Он подчеркнул, что во всем мире собаки для человека являются не только компаньонами и членами семьи, их эффективно используют для работы в различных сферах деятельности, включая службу в полиции, помощь людям с ограниченными возможностями.