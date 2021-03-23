Смартфон Honor V40 Light Luxury Edition представят в Китае 26 марта

Новая модель смартфона Honor V40 Light Luxury Edition должна поступить в продажу 26 марта, а уже сегодня состоится официальная презентация данного гаджета. За последнее время он создал настоящую интригу в экспертной среде. Ведь даже первые официальные фото смартфона появились только накануне.

Уже известна цена. В розничной сети за мобильник будут просить 460 американских долларов. Также известно, что производитель выпускает три основных варианта одной и той же моделью.

Отличия между ними состоят только в цвете корпуса. Черный и белый классические цвета дополнены изумрудным. Также обращает на себя внимание весьма необычный блок камер на тыльной стороне. Аккумулятор не самый емкий. В нем всего 3800 мАч.