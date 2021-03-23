 

В Windows 10 появится возможность персональной настройки

23.03.2021, 3:02, Новости дня
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В сети опубликована важная информация о главной разработке компании «Майкрософт». Очередные обновления операционной системы Windows 10 версии 21H2 предоставят возможность персональной настройки.

Это означает, что пользователь сможет указать в разделе Device usage, для каких целей он использует устройство, на котором установлена Windows, и операционка ответит лучшей производительностью именно по этому направлению.

Среди вариантов учеба, работа, игры и т.д. Как поясняют разработчики, под определенный вид работы обновленная операционная система выделит дополнительные ресурсы. По информации из компетентных источников, соответствующий патч должен выйти в октябре текущего года.



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