В Windows 10 появится возможность персональной настройки

В сети опубликована важная информация о главной разработке компании «Майкрософт». Очередные обновления операционной системы Windows 10 версии 21H2 предоставят возможность персональной настройки.

Это означает, что пользователь сможет указать в разделе Device usage, для каких целей он использует устройство, на котором установлена Windows, и операционка ответит лучшей производительностью именно по этому направлению.

Среди вариантов учеба, работа, игры и т.д. Как поясняют разработчики, под определенный вид работы обновленная операционная система выделит дополнительные ресурсы. По информации из компетентных источников, соответствующий патч должен выйти в октябре текущего года.