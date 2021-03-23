 

Мнение: Психолог Степанова – звезда Ютуба

23.03.2021, 2:58, Разное
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Наткнулся на дивную психологиню на просторах Ютуба – Веронику Степанову. Причем она оказалась еще и дико популярна – полтора миллиона подписчиков! Прослушал несколько ее роликов – не смог определиться со своим отношением к ней. С одной стороны, меня такой тип женщин пугает – кажется слишком мужеподобным; с другой – нельзя не признать, что она очень яркая и по-своему обаятельная, а уж ее смелость в обсуждении разных тем вообще беспримерна – я таких и у врачей в медблогах не видел, тут и знаменитая Малышева с Первого канала на фоне Степановой смотрится викторианской девой.

Но она хороша – это без сомнений. Вторая Физика, похоже. У нее много интересных роликов, но выбираю этот, так как он, на мой взгляд, очень соответствует авторше – вызывает столь же малость отчужденное восхищение.

Ну и как всегда: слушаю я про этих анальников – вроде многое похоже на меня. Неужели?! Готов был уже согласиться с портретом, одно мешает: если это я – то где ж тогда мои деньги?

Источник: Размышления вольного социолога



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