Мнение: Психолог Степанова – звезда Ютуба

Наткнулся на дивную психологиню на просторах Ютуба – Веронику Степанову. Причем она оказалась еще и дико популярна – полтора миллиона подписчиков! Прослушал несколько ее роликов – не смог определиться со своим отношением к ней. С одной стороны, меня такой тип женщин пугает – кажется слишком мужеподобным; с другой – нельзя не признать, что она очень яркая и по-своему обаятельная, а уж ее смелость в обсуждении разных тем вообще беспримерна – я таких и у врачей в медблогах не видел, тут и знаменитая Малышева с Первого канала на фоне Степановой смотрится викторианской девой.

Но она хороша – это без сомнений. Вторая Физика, похоже. У нее много интересных роликов, но выбираю этот, так как он, на мой взгляд, очень соответствует авторше – вызывает столь же малость отчужденное восхищение.

Ну и как всегда: слушаю я про этих анальников – вроде многое похоже на меня. Неужели?! Готов был уже согласиться с портретом, одно мешает: если это я – то где ж тогда мои деньги?