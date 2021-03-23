 

Бывшего мирового судью приговорили к восьми годам за разбой в Москве

23.03.2021, 2:22, Новости дня
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Бывший мировой судья Станислав Крупин получил восемь лет лишения свободы за разбойное нападение в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного следственного управления СК Юлия Иванова.

«Приговором суда Крупину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – передает сообщение Ивановой РИА «Новости».

Как рассказала представитель СУСК, в июле 2018 года группа из десяти человек, в состав которой входил Крупин, ворвались в жилой дом в деревне Постниково в Новой Москве и, применив насилие, похитили деньги и имущество на сумму более 5 млн рублей. Ранее четверо участников преступной группы получили длительные сроки заключения, в отношении одного из злоумышленников уголовное дело было прекращено в связи с его смертью, еще четверо находятся в международном розыске, добавила Иванова.

В мае прошлого года СК сообщил о намерении возбудить уголовные дела в отношении семи судей, среди которых был и Крупин.

На прошлой неделе бывший судья Кузьминского районного суда Москвы Руслан Якубаев получил 4,5 года колонии за получение взятки от фигуранта уголовного дела.



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