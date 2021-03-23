СМИ: Трое мужчин задержаны в ХМАО по подозрению в подготовке теракта
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В Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны трое мужчин, они подозреваются в подготовке теракта, заявили в силовых структурах региона.
«Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт», – рассказал источник ТАСС.
Уточняется, что подозреваемые являются гражданами РФ и проживают в Сургутском районе ХМАО.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Адыгее.
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