СМИ: Трое мужчин задержаны в ХМАО по подозрению в подготовке теракта

В Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны трое мужчин, они подозреваются в подготовке теракта, заявили в силовых структурах региона.

«Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт», – рассказал источник ТАСС.

Уточняется, что подозреваемые являются гражданами РФ и проживают в Сургутском районе ХМАО.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Адыгее.