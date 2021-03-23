 

СМИ: Трое мужчин задержаны в ХМАО по подозрению в подготовке теракта

23.03.2021, 2:22, Новости дня
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В Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны трое мужчин, они подозреваются в подготовке теракта, заявили в силовых структурах региона.

«Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт», – рассказал источник ТАСС.

Уточняется, что подозреваемые являются гражданами РФ и проживают в Сургутском районе ХМАО.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Адыгее.



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