 

Няню, обезглавившую ребенка в Москве, вышлют из России

23.03.2021, 2:16, Новости дня
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Гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство четырехлетней девочки,  вышлют из России. Об этом 22 марта сообщило “РИА Новости” со ссылкой на МВД РФ.

В 2017 году министерство приняло решение о нежелательности пребывания Бобокуловой в России. После окончания принудительного лечения женщину депортируют из РФ. 

По информации агентства, убийца ребенка в январе 2017 года была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.

Бобокулова 29 февраля 1916 года убила и обезглавила ребенка. Во время следственного эксперимента она призналась в преступлении.

Женщина объясняла свои действия местью президенту РФ Владимиру Путину за бомбардировки Сирии. В ФСБ РФ называли теракт главной версией в деле Бобокуловой.

На родине, в Узбекистане, Бобокулова стояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом “шизофрения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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