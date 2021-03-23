Няню, обезглавившую ребенка в Москве, вышлют из России
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Гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство четырехлетней девочки, вышлют из России. Об этом 22 марта сообщило “РИА Новости” со ссылкой на МВД РФ.
В 2017 году министерство приняло решение о нежелательности пребывания Бобокуловой в России. После окончания принудительного лечения женщину депортируют из РФ.
По информации агентства, убийца ребенка в январе 2017 года была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением.
Бобокулова 29 февраля 1916 года убила и обезглавила ребенка. Во время следственного эксперимента она призналась в преступлении.
Женщина объясняла свои действия местью президенту РФ Владимиру Путину за бомбардировки Сирии. В ФСБ РФ называли теракт главной версией в деле Бобокуловой.
На родине, в Узбекистане, Бобокулова стояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом “шизофрения”.
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