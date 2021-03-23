 

Посредник ЕС вернется в Грузию для переговоров по выходу из политического кризиса

23.03.2021, 2:16, Новости дня
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Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниэльсон снова поедет в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса. Об этом 22 марта заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

“Подвел итоги прогресса, который уже достигнут в посредничестве Грузии с Кристианом Даниэльсоном. Время пойти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество”, – заявил Мишель.

Took stock of the progress already achieved in Georgia mediation with @DanielssonEU

Time to make the necessary compromises in the interest of the citizens of Georgia

Envoy will travel back to continue mediation.

— Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2021

В 2020 году в Грузии состоялись парламентские выборы: первый тур выборов прошел 31 октября, второй – 21 ноября.

По итогам двух туров победили на выборах кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта”, оппозиция разделила 60 мандатов: блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция” – 36 мандатов, “Европейская Грузия” – пять, “Альянс патриотов Грузии”, Блок Георгия Вашадзе, “Лело” и “Гирчи” – по четыре, “Граждане” – два, Лейбористская партия – один, сказано на сайте парламента.

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”. Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов. 

8 марта глава Евросовета Шарль Мишель назначил своего личного представителя Кристиана Даниэльсона посредником в диалоге между властью и оппозицией Грузии для преодоления политической нестабильности в стране.

С 12 марта Даниэльсон находился с семидневным рабочим визитом в Грузии.

По данным “Эха Кавказа”, он был уполномочен провести переговоры между членами правящей “Грузинской мечты” и оппозицией. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, однако объявлено, что стороны не достигли соглашения. 19 марта Даниэльсон вернулся в Брюссель, чтобы представить отчет Мишелю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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