Посредник ЕС вернется в Грузию для переговоров по выходу из политического кризиса

Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниэльсон снова поедет в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса. Об этом 22 марта заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

“Подвел итоги прогресса, который уже достигнут в посредничестве Грузии с Кристианом Даниэльсоном. Время пойти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество”, – заявил Мишель.

В 2020 году в Грузии состоялись парламентские выборы: первый тур выборов прошел 31 октября, второй – 21 ноября.

По итогам двух туров победили на выборах кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта”, оппозиция разделила 60 мандатов: блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция” – 36 мандатов, “Европейская Грузия” – пять, “Альянс патриотов Грузии”, Блок Георгия Вашадзе, “Лело” и “Гирчи” – по четыре, “Граждане” – два, Лейбористская партия – один, сказано на сайте парламента.

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”. Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов.

8 марта глава Евросовета Шарль Мишель назначил своего личного представителя Кристиана Даниэльсона посредником в диалоге между властью и оппозицией Грузии для преодоления политической нестабильности в стране.

С 12 марта Даниэльсон находился с семидневным рабочим визитом в Грузии.

По данным “Эха Кавказа”, он был уполномочен провести переговоры между членами правящей “Грузинской мечты” и оппозицией. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, однако объявлено, что стороны не достигли соглашения. 19 марта Даниэльсон вернулся в Брюссель, чтобы представить отчет Мишелю.

