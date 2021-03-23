Lamborghini отзывает 15 суперкаров Aventador, проданных в России

Официальный представитель Lamborghini в России заявил об отзыве 15 автомобилей Aventador SVJ Coupe из-за технической неисправности, которая может привести к ДТП. Об этом 22 марта сообщил сайт Росстандарта.

Авто были проданы с 2019-го по 2021 год.

“На некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота. Это может повысить вероятность того, что в комбинации с такими факторами, как высокая скорость при сильном вертикальном и продольном ускорении, сила ветра будет достаточна для случайного подхватывания воздушным потоком капота и его открытия, и даже полного отрыва от автомобиля, что может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП с участием следующих за автомобилем транспортных средств”, – объяснили в сообщении.

На всех транспортных средствах будут бесплатно заменят болты крепления петель капота.

По информации “Медузы”, Aventador SVJ Coupe стоит около 35 млн рублей (около $468 тыс.) в зависимости от комплектации и года выпуска.

В 2019 году компания Lamborghini уже отзывала в России Aventador, отзыву подлежали 27 автомобилей.

—