 

Оккупанты в Крыму и на Донбассе удерживают 376 украинцев – Денисова

23.03.2021, 2:16, Новости дня
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На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно содержатся 376 человек. Об этом 22 марта сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, в видеообращении на своем YouTube-канале, к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека.

“На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых – крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников”, – сказала Денисова.

Она подчеркнула, что Россия не допускает ее на оккупированные территории Крыма и Донбасса для проведения мониторинга соблюдения прав и свобод украинских граждан. По ее словам, Россия также игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, в частности, блокирует доступ к этим территориям, как для нее, так и представителей независимых международных мониторинговых миссий.

Денисова призвала международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

ВИДЕОВидео: Людмила Денісова / YouTube

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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