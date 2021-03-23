В Хибинах под лавиной в горах ищут ребенка

Ребенок находится под снегом сошедшей лавины в Хибинах, его поиски ведет МЧС, остальные члены туристической группы в медпомощи не нуждаются, состояние удовлетворительное.

«В 18.00 мск от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети», – рассказали в МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что под снежной массой «оказался несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительное», пишет РИА «Новости».

На месте происшествия работают 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов, а также кинологический расчет. Как сообщает «СеверПост.ru», в группе, попавшей под лавину, 18 человек, из них 13 детей от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области спасатели ищут пропавшую тургруппу из 15 человек. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты.