 

Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

23.03.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации в реанимацию прямо со съемочной площадки.

«В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, [причиной госпитализации стали] нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ (компьютерную томографию) легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала», – рассказала Кудрявцева в разделе сторис своего Instagram.

Телеведущая уточнила, что не падала в обморок на работе. «Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала», – заверила Кудрявцева.

Напомним, в начале января Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, после чего пожаловалась на плохое самочувствие и опухший нос. В том же месяце Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / При перестрелке в Ингушетии пострадали девять человек

22.09 / Путин призвал сохранить право вето постоянных членов Совета Безопаности ООН

31.08 / Кабмин назначил нового врио главы Нацслужбы здоровья

06.03 / В Украине обновили карантинное зонирование

12.08 / Российские ученые создали систему распознавания лиц под маской

25.06 / Подругу Элины Быстрицкой приговорили за мошенничество с деньгами актрисы

11.09 / Кандидаты ЛДПР, СР и КПРФ в Новосибирске открестились от участия в «Умном голосовании»

08.02 / Иран направил РФ ноту протеста из-за названия Персидского залива

13.02 / Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну

06.03 / В Москве набирает обороты вакцинный туризм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска