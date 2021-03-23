Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации в реанимацию прямо со съемочной площадки.

«В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, [причиной госпитализации стали] нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ (компьютерную томографию) легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. В общем, испугалась я знатно и всех напугала», – рассказала Кудрявцева в разделе сторис своего Instagram.

Телеведущая уточнила, что не падала в обморок на работе. «Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала», – заверила Кудрявцева.

Напомним, в начале января Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, после чего пожаловалась на плохое самочувствие и опухший нос. В том же месяце Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца.